Урош Ковачевич подтвердил свой переход из «Урала» в итальянскую «Пьяченцу»

Сербский волейболист, доигровщик уфимского «Урала» Урош Ковачевич подтвердил свой переход в итальянскую «Пьяченцу» в следующем сезоне.

«С «Пьяченцей» всё произошло очень быстро. Легендарный Христо Златанов позвонил мне, и мы оформили контракт всего за три дня. Я считаю, что это один из самых быстрых подписанных контрактов в моей карьере. Я рад вернуться в Италию спустя четыре года. У нас будет хорошая команда, хороший тренер и амбициозный менеджмент. Надеюсь, мне ещё больше понравится страна волейбола, которой является Италия», — приводит слова Ковачевича источник.

Ранее Ковачевич выступал в словенской, итальянской, катарской и китайской волейбольных лигах. Со сборной Сербии игрок становился чемпионом Европы (дважды, в 2011 и 2019 годах) и победителем Мировой лиги – 2016. Также Уроша Ковачевича признавали лучшим игроком 2019 года по версии Европейской конфедерации волейбола.