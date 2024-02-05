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Никита Зудин перешёл в московское «Динамо» на правах аренды

Никита Зудин перешёл в московское «Динамо» на правах аренды
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Доигровщик подмосковного ЦСКА Никита Зудин взят в аренду до конца сезона московским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Динамо».

Причиной взятия нового игрока в клуб являются травмы других игроков: Дениса Богдана и Ярослава Подлесных. По мнению главного тренера «Динамо» Константина Брянского, Никита Зудин является состоявшимся игроком, которого хотят забрать себе несколько клубов, поэтому он сможет помочь как минимум в тренировочном процессе. Дальнейшие достижения будут зависеть от результативности самого игрока

Напомним, «Динамо» сейчас располагается на третьей строчке турнирной таблицы мужской Суперлиги. В 20 турах команде удалось одержать победу 14 раз. Последние две игры с соперниками, обгоняющими клуб в таблице, закончились поражениями.

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