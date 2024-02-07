75-летний юбилей отмечает двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Татьяна Сарычева

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75-летний юбилей отмечает двукратная олимпийская чемпионка, советская волейболистка Татьяна Сарычева.

В составе ВК «Локомотив» (Москва) волейболистка становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1971 года, бронзовым призёром Кубка европейских чемпионов 1972 года. В составе сборной Москвы Сарычева завоевала титул чемпиона (1971) и бронзового призёра (1975) Спартакиады народов Советского Союза.

Вместе со сборной командой СССР блокирующая дважды становилась олимпийской чемпионкой (1986, 1972), чемпионкой мира — 1970 и дважды чемпионкой Европы (1971, 1975).

По завершении профессиональной карьеры Татьяна Сарычева являлась членом президиума и исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Татьяна Сарычева родилась 7 февраля в Нью-Йорке в семье сотрудников МИД СССР.