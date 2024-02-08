Владислав Бабкевич, набравший 41 очко, — самый результативный игрок 21-го тура Суперлиги

Подведены итоги 21-го тура мужской волейбольной Суперлиги. Лучший показатель по набранным очкам принадлежит диагональному петербургского «Зенита» и сборной Беларуси Владиславу Бабкевичу. Его результат — 41 очко.

Наибольшее число эйсов в туре — четыре — оформил диагональный Кирилл Клец из волейбольного клуба «Зенит-Казань». Всего на счету команды 13 подач навылет — это лучший результат прошедшего тура.

Самый надёжный блокирующий 21-го тура чемпионата — Константин Панасенко из АСК (Нижний Новгород), в его активе шесть блоков. Командный рекорд тура у игроков «Зенита» (Санкт-Петербург), они заблокировали 15 ударов.

Лучшим процентом точности атак в туре отметились волейболисты «Кузбасса» из Кемерова — 57%.