Сарычева — о триумфе СССР на ОИ-1968: мы даже во сне могли ответить, кто как нападает

Двукратная олимпийская чемпионка советская волейболистка Татьяна Сарычева вспомнила о финальном матче Олимпийских игр 1968 года, в котором сборная СССР одолела Японию.

«Нас могли разбудить ночью и спросить, кто и как играет в японской команде, и мы даже во сне могли ответить, кто как нападает, где стоит в защите и куда подаёт подачу. Совершенно чётко нас готовили к тому, что подавать японкам нужно только в первую зону, за спину связующему игроку, чтобы их пасующие не могли вести привычную быструю игру. И если кто-то из наших в играх, предшествовавших матчу с Японией, подавал в первую зону, его сажали на скамейку – куда угодно, только не в первую. Мы выиграли, но действительно подряд три партии было тяжело, потому что по-настоящему не хватало дыхания», — сказала Сарычева в интервью Sports.ru.

Вместе со сборной командой СССР блокирующая дважды становилась олимпийской чемпионкой (1968, 1972), один раз — чемпионкой мира (1970) и дважды — чемпионкой Европы (1971, 1975). По завершении профессиональной карьеры Татьяна Сарычева являлась членом президиума и исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).