Волейболист «Динамо» Соколов: мы находимся немного в тяжёлой ситуации

Волейболист московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал победу над «Динамо-ЛО» в рамках 22-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Матч закончился со счётом 3:2 (25:21, 23:25, 25:19, 21:25, 15:9) в пользу московской команды.

«Не могу сказать, что устали. Три дня назад мы играли пять партий, но, к сожалению, проиграли. Сегодня было очень важно выиграть. Тоже пришлось играть пять партий, но самое главное, что выиграли. Мы находимся немного в тяжёлой ситуации. В такие моменты надо собираться и играть как команда. Мы сегодня смогли это сделать. Самое главное, что мы сегодня победили. Теперь нам нужно подготовиться к матчу с „Факелом“, — приводит слова Соколова пресс-служба московского „Динамо“.

Напомним, после победы над «Динамо-ЛО» московская команда прервала трёхматчевую серию поражений.