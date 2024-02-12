Капитан «Белогорья»: такие матчи могут сломать при проигрыше и поднять при выигрыше

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин после победы в матче с новосибирским «Локомотивом» в рамках 22-го тура мужской Суперлиги оценил игру обеих команд.

«Очень тяжёлый матч. Думаю, из последних, что играли за долгое время, это эмоционально и физически самый тяжёлый. У меня такое ощущение, что процент в атаке у обеих команд так себе. От этого получались долгие розыгрыши, много защиты, энергозатратный волейбол с двух сторон. И я очень рад, что мы сегодня победили, потому что такие матчи могут сломать при проигрыше и поднять при выигрыше. Очень надеюсь, что мы пойдём дальше вперёд.

Все молодцы. Видно, что обе команды подустали: и мы, и «Локомотив». Вязкая очень игра, многовато ошибок было, грязновато, но я рад, что мы нашли свои пути набора очков и нахождения эмоций. Помог зал, он сегодня был почти полный, и нельзя нам было по-другому играть», – приводит слова Тетюхина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» одержало победу над «Локомотивом» со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 27:25, 23:25, 15:12) и продлило беспроигрышную серию до семи матчей.