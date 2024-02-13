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Французский волейболист Гребенников сыграл 100-й матч в российской Суперлиге

Французский волейболист Гребенников сыграл 100-й матч в российской Суперлиге
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Либеро сборной франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников провёл 100-й матч в форме петербуржцев в мужской Суперлиге. Юбилей пришёлся на встречу 22-го тура в столице Беларуси Минске, где волейболистов «Зенита» принимал солигорский «Шахтёр», одержавший победу со счётом 3:1 (24:26, 27:25, 25:18, 27:25).

33-летний спортсмен является сыном известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. В составе «Зенита» французский либеро выступает с 2021 года.

В составе сборной Франции Женя Гребенников является чемпионом XXXII летних Олимпийских игр в Токио, чемпионом Европы — 2015, победителем Лиги наций 2022 года и двукратным триумфатором Мировой лиги (2015, 2017).

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