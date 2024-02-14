Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщик команды АСК Мозжухин рассказал, как действовали в игре с «Зенитом»

Доигровщик команды АСК Мозжухин рассказал, как действовали в игре с «Зенитом»
Комментарии

Доигровщик команды из Нижнего Новгорода АСК Клим Мозжухин рассказал, в чём причина такого сильного отрыва по счёту с «Зенитом» из Казани.

«Много сегодня в приёме ошибок и выбросили. В первой и второй партии не справились с собственным съёмом, что в принципе и не хватило, поэтому такой отрыв. Более-менее сохраняли приём, старались выбить, с минуса где-то сыграть, отыграться, но не терпели до нужного момента и по ошибке либо в блок в корень просто попадали. В плане подач от соперника если выходишь, немного сложно, в плане скорости и тому подобного, а к середине второй партии я уже привык», — сказал Мозжухин в послематчевом комментарии.

Напомним, команда из Нижнего Новгорода сегодня, 14 февраля, уступила казанскому «Зениту» в трёх партиях.

Материалы по теме
«Зенит-Казань» всухую обыграл АСК
«Мы ждали больше подач». Блокирующий «Зенита» — о команде АСК
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android