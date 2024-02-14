Доигровщик команды АСК Мозжухин рассказал, как действовали в игре с «Зенитом»

Доигровщик команды из Нижнего Новгорода АСК Клим Мозжухин рассказал, в чём причина такого сильного отрыва по счёту с «Зенитом» из Казани.

«Много сегодня в приёме ошибок и выбросили. В первой и второй партии не справились с собственным съёмом, что в принципе и не хватило, поэтому такой отрыв. Более-менее сохраняли приём, старались выбить, с минуса где-то сыграть, отыграться, но не терпели до нужного момента и по ошибке либо в блок в корень просто попадали. В плане подач от соперника если выходишь, немного сложно, в плане скорости и тому подобного, а к середине второй партии я уже привык», — сказал Мозжухин в послематчевом комментарии.

Напомним, команда из Нижнего Новгорода сегодня, 14 февраля, уступила казанскому «Зениту» в трёх партиях.