Дмитрий Лызик — о победе над «Динамо-ЛО»: редко так получается, не как обычно

Блокирующий волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Дмитрий Лызик после победы в матче с «Динамо-ЛО» в рамках 23-го тура мужской Суперлиги рассказал о подачах, а также о чём попросили команду её болельщики.

«Сегодня мы хорошо подавали, редко так получается, не как обычно, можно сказать. В первой партии были небольшие проблемы в доигровке. В общем, получилась хорошая игра. Болельщики из Новосибирска попросили, чтобы им не в три часа ночи ложиться (улыбается). Мы постарались побыстрее для них тоже. Меня поддерживали и мои родственники на трибунах, приятно здесь всегда играть и видеть родных», – приводит слова Лызика пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Отметим, что матч между командами начался в 00:00 по новосибирскому времени. В гостевой встрече «Локомотив» одержал победу над «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:19).