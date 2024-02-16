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Либеро «Зенита» Гребенников покинет расположение команды для лечения во Франции

Либеро «Зенита» Гребенников покинет расположение команды для лечения во Франции
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Либеро волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) и сборной Франции Женя Гребенников, получивший повреждение в матче 23-го тура чемпионата России, 17 февраля покинет расположение команды и уедет на лечение во Францию. Об этом сообщается на официальном сайте петербургской команды.

По словам игрока, проблема в травме сухожилия четырехглавой мышцы бедра на левой ноге. Для решения проблемы необходима процедура местного введения плазмы, обогащенной тромбоцитами, на которой специализируется врач национальной команды Франции.

Также 33-летний спортсмен высказался о сроках возвращения на площадку.

«Чтобы точно быть готовым к плей-офф и играть там на 100 процентов своих возможностей, мне как раз и нужно хорошо закачать ногу. И ещё это, конечно, нужно, чтобы избежать рецидива травмы. Мне понадобится минимум три недели, это точно», — сказал Гребенников в интервью пресс-службе «Зенита».

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