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«Это одна из лучших наших последних игр». Ушаков — об итоге матча с «Динамо»

«Это одна из лучших наших последних игр». Ушаков — об итоге матча с «Динамо»
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Главный тренер волейбольной команды «Динамо» из Москвы Константин Ушаков рассказал, что считает эту игру одной из лучших за последнее время.

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 21-й тур
16 февраля 2024, пятница. 18:00 МСК
Динамо Кр
Краснодар
Окончен
0 : 3
Динамо М
Москва
Динамо Кр: Соловьева, Боговская, Подскальная, Ткачёва, Синицина, Масалева, Соколова, Шевчук, Гончарова, Жукова, Подскальная, Воробьёва, Видинеева
Динамо М: Пипунырова, Гончарова, Синицына, Капустина, Евдокимова, Перейра, Старцева, Полякова, Хабибрахманова, Курило, Жаброва, Подкопаева

«Мы сегодня очень неплохо сыграли на блоке, и я думаю, это одна из наших лучших последних игр в контратаке. В этом залог сегодняшнего успеха. Почему во второй партии не получилось победить так легко? Опять же, упал процент в контратаке. Шли вровень до 16 где-то, потом два или три мяча забили и сделали уже уверенную концовку», — сказал Ушаков в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня в матче 21-го предварительного тура московское «Динамо» обыграло краснодарский клуб «Динамо» со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:15). Команда из Москвы сейчас возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги.

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