«Это одна из лучших наших последних игр». Ушаков — об итоге матча с «Динамо»

Главный тренер волейбольной команды «Динамо» из Москвы Константин Ушаков рассказал, что считает эту игру одной из лучших за последнее время.

«Мы сегодня очень неплохо сыграли на блоке, и я думаю, это одна из наших лучших последних игр в контратаке. В этом залог сегодняшнего успеха. Почему во второй партии не получилось победить так легко? Опять же, упал процент в контратаке. Шли вровень до 16 где-то, потом два или три мяча забили и сделали уже уверенную концовку», — сказал Ушаков в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня в матче 21-го предварительного тура московское «Динамо» обыграло краснодарский клуб «Динамо» со счётом 3:0 (25:15, 25:21, 25:15). Команда из Москвы сейчас возглавляет турнирную таблицу женской Суперлиги.