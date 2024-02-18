«Нам очень стыдно за игру». Тренер «Ленинградки» – о поражении в матче с «Протоном»

Главный тренер волейбольного клуба «Ленинградка» из Санкт-Петербурга Александр Кашин после поражения в матче с саратовским «Протоном» в рамках 21-го тура женской Суперлиги оценил игру своей команды.

«На самом деле «Протон» перепутал расстановку игроков в начале. У нас «полетела» установка, которая была, и мы только к середине партии смогли перестроиться. Стали догонять, но чуть-чуть не хватило. Второй сет сыграли нормально. А потом определённые проблемы, которые у нас есть, не позволили сыграть. Будем считать, что виноват я.

Огромное спасибо зрителям, которые пришли нас поддержать. Сегодня был полный зал болельщиков. Нам очень стыдно за игру. Будем исправляться. Постараемся больше не огорчать наших болельщиков и неравнодушных людей, которые искренне переживают за «Ленинградку», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Ленинградка» на домашней площадке уступила «Протону» со счётом 1:3 (23:25, 25:21, 18:25, 23:25). Для петербурженок это уже третья подряд проигранная встреча. «Ленинградка» занимает третью строчку в турнирной таблице, «Протон» – пятую.