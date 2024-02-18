«Белогорье» одержало девятую победу подряд в Суперлиге, обыграв солигорский «Шахтёр»

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Волейбольный клуб «Белогорье» на своей площадке одержал победу в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Соперниками волейболистов из Белгорода были игроки солигорского «Шахтёра». Матч завершился победой «Белогорья» со счётом 3:0 (25:10, 25:18, 26:24). Эта победа стала для подопечных Александра Волкова девятой подряд в чемпионате.

Серия началась 12 января, тогда был обыгран клуб «Газпром-Югра» (Сургут). Затем белгородцы последовательно переиграли «Нефтяник» (Оренбург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Нову» (Новокуйбышевск), «Зенит-Казань», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда из Белгорода расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы. Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит».