Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» одержало девятую победу подряд в Суперлиге, обыграв солигорский «Шахтёр»

«Белогорье» одержало девятую победу подряд в Суперлиге, обыграв солигорский «Шахтёр»
Аудио-версия:
Комментарии

Волейбольный клуб «Белогорье» на своей площадке одержал победу в матче 24-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Соперниками волейболистов из Белгорода были игроки солигорского «Шахтёра». Матч завершился победой «Белогорья» со счётом 3:0 (25:10, 25:18, 26:24). Эта победа стала для подопечных Александра Волкова девятой подряд в чемпионате.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 24-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Шахтёр
Солигорск
Белогорье: Чекмизов, Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Габелко, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Штыблов, Цзининь, Галимов
Шахтёр: Гончарук, Авдоченко, Мехич, Болгов, Балюк, Макеев, Комар, Родригес, Драпчинский, Лошаков, Сафонов, Марченко, Козицын, Егоров, Обуховский, Кураш, Заборовский, Масько, Богатко, Коновалов, Ковалев

Серия началась 12 января, тогда был обыгран клуб «Газпром-Югра» (Сургут). Затем белгородцы последовательно переиграли «Нефтяник» (Оренбург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Нову» (Новокуйбышевск), «Зенит-Казань», московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команда из Белгорода расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы. Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит».

Материалы по теме
Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 24-го тура
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android