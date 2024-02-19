«Чего греха таить, смяли соперника». Тренер-аналитик «Белогорья» — о победе над «Шахтёром»

Тренер-аналитик «Белогорья» Иван Пух после победы в матче с солигорским «Шахтёром» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги рассказал о тактике команды.

«Хотел бы отметить настрой парней, с которым они вышли на первую партию и, чего тут греха таить, смяли соперника – 25:10. Мы сегодня сделали интересный тактический ход – поставили Руслана Галимова в стартовом составе. Три расстановки на задней линии он принимал, потом выходил Чжан, проводил большую часть на передней линии, потом Руслан добивал.

Чего мы добились? Повышения качества приёма, команда приняла 66%, конкретно Руслан – 75%, с этого приёма мы отлично снимались. «Шахтёр» славится не только блок-защитой, но и съёмом внутри трёх метров. Мы им не позволили это сделать сегодня. Очень хорошо сыграли на блоке, в том числе смягчая.

В нашем составе я бы выделил двух высоких крайних нападающих Мохамеда и Чжана, потому что с хорошим приёмом на разрыве. Когда на Георгия Заболотникова прыгали вдвоём-втроём, они спокойно держали съём со своих краёв. «Шахтёр» – не подарок, они бьются до конца. В третьей партии мы поверили заранее, что уже всё, но пошла вязкая игра. Мы опять проявили характер, в очередной раз хочу отметить это. Молодцы парни!» – приводит слова Пуха пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» одержало победу над «Шахтёром» со счётом 3:0 (25:10, 25:18, 26:24) и продлило беспроигрышную серию до девяти матчей.