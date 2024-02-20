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«Нова» уверенно обыграла уфимский «Урал» в матче чемпионата России по волейболу

Завершился матч 24-го тура PARI Суперлиги (предварительный этап) среди мужчин. На площадке встретились команды «Нова» (Новокуйбышевск) и «Урал» (Уфа). Победу со счётом 3:1 (16:25, 25:20, 25:19, 25:22) одержала команда «НОВА».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 24-й тур

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Урал» (УФа) — 3:1 (16:25, 25:20, 25:19, 25:22).

«Нова» набрала 25 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч волейболисты «Новы» проведут в Красноярске, где 24 февраля в 13:00 мск встретятся с «Енисеем». «Урал» дома сыграет с казанским «Зенитом», который является лидером предварительного этапа. После 24 туров подопечные Алексея Вербова набрали 60 очков.