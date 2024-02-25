«Выиграли эту встречу перед матчем». Зоран Терзич – об игре с «Атом-Курск»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы в матче с «Атом-Курск» в рамках 22-го тура женской Суперлиги оценил качество игры своей команды.

«Не могу быть довольным сегодня на 100%, потому что мы практически выиграли эту встречу перед матчем и потом не играли, а просто ждали, чтобы команда Курска так ошибалась, давала нам очки, чтобы мы выигрывали. Нам надо держать свой уровень, [а это у нас] не получилось. Надеюсь, сегодня это был последний раз», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в гостевом матче «Динамо-Ак Барс» одержал победу над «Атом-Курск» со счётом 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:22). Казанский клуб продлил победную серию до 11 матчей и занимает вторую строчку в турнирной таблице.