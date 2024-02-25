«Когда «Факел» в огне – это очень серьёзно». Тренер петербуржского «Зенита» – о сопернике

Тренер волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Денис Попов после поражения в матче с новоуренгойским «Факелом» в рамках 25-го тура мужской Суперлиги рассказал о сопернике.

«Концовка первого сета была очень тяжёлой, и, наверное, она повлияла на ход дальнейших событий, потому что «Факел» – это молодая горячая команда. Если она разыгрывается, то тяжело против неё бороться. Предыдущая их игра в Новосибирске показала, что когда «Факел» в огне – это очень серьёзно. И в четвёртой партии тоже обидная для нас концовка, тяжёлая. Игроки «Факела» – молодцы. Хотел бы также поблагодарить наших болельщиков, которые добрались до Нового Уренгоя, чтобы поддержать нас. Спасибо, мы это очень ценим — и простите, что сегодня у нас не получилось.

Владислав Бабкевич — важный игрок для нас, но, как показывает практика, в одиночку матчи не выигрывают – для этого нужны все. Где-то нам сегодня не повезло. Концовки важны, это в том числе способность команды играть под стрессом», – приводит слова Попова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Факел» на домашней площадке одержал победу над петербуржским «Зенитом» со счётом 3:1 (28:26, 25:17, 22:25, 27:25).