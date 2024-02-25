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Панков — об игре московского «Динамо»: ни приёма, ни передачи, ни атаки, ни подачи

Панков — об игре московского «Динамо»: ни приёма, ни передачи, ни атаки, ни подачи
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Связующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Павел Панков прокомментировал итоговый результат встречи с кемеровским «Кузбассом».

«Кузбасс — молодцы! Как всегда, на своей площадке играют шикарно, дают бой, публика гонит их вперед. С нашей стороны ужасная игра. Ни приёма, ни передачи, ни атаки, ни подачи. Не знаю, куда мы били… Ничего не получилось», — приводит слова Панкова пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Кузбасс» в трёх партиях обыграл московское «Динамо» (29:27, 25:23, 25:20). Эта игра проходила в Кемерово на «СРК Арене». Сейчас «Кузбасс» с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая от идущего третьим «Динамо» на семь очков.

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