Панков — об игре московского «Динамо»: ни приёма, ни передачи, ни атаки, ни подачи

Связующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Павел Панков прокомментировал итоговый результат встречи с кемеровским «Кузбассом».

«Кузбасс — молодцы! Как всегда, на своей площадке играют шикарно, дают бой, публика гонит их вперед. С нашей стороны ужасная игра. Ни приёма, ни передачи, ни атаки, ни подачи. Не знаю, куда мы били… Ничего не получилось», — приводит слова Панкова пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Кузбасс» в трёх партиях обыграл московское «Динамо» (29:27, 25:23, 25:20). Эта игра проходила в Кемерово на «СРК Арене». Сейчас «Кузбасс» с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая от идущего третьим «Динамо» на семь очков.