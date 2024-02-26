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Стала известна символическая сборная 25-го тура мужской Суперлиги

Стала известна символическая сборная 25-го тура мужской Суперлиги
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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила символическую сборную 25-го тура мужской Суперлиги.

В список лучших игроков тура вошли либеро Валентин Голубев («Кузбасс»), связующий Михаил Вышников («Факел»), доигровщики Александр Милицкий («Югра-Самотлор») и Павел Тетюхин («Белогорье»), диагональный Ражабдибир Шахбанмирзаев («Газпром-Югра»), блокирующие Александр Мельников («Факел») и Антон Максимов («Енисей»). Тренером тура признан Сергей Троцкий («Кузбасс»), MVP – Максим Бочаров («Енисей»).

Завтра, 27 февраля, стартует 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.

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