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Доигровщик «Зенита» Егор Клюка пройдёт лечение в Испании

Доигровщик «Зенита» Егор Клюка пройдёт лечение в Испании
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Доигровщик волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Егор Клюка пройдёт лечение в испанской клинике в Севилье. Спортсмен не выступает с конца прошлого сезона из-за проблем в правом колене. В интервью для официального сайта клуба Клюка рассказал о травме и сроках возвращения в команду.

«Если глобально, то проблема в диагностике. Потому что в какой-то момент меня даже пытались убедить в том, что ничего серьёзного нет и проблема, пожалуй, у меня в голове. А боль при этом всё усиливалась. В итоге всё это вылилось в многомесячный процесс: я побывал в разных местах, у разных специалистов, постепенно всё это помогло получить подобие какого-то диагноза. Но диагноз этот преобразовывается в разные прогнозы: в России в клиниках, допустим, мне не говорят ничего хорошего касательно перспектив восстановления. В европейских клиниках прогноз поспокойнее, и здесь мне говорят: «Ок, давай попробуем, должно всё получиться. Но ты уже, конечно, запустил проблему, потеряв много времени». Сейчас уже пора, конечно, добивать эту проблему: просто уже найти способ, как её решить.

Я так долго живу в состоянии полного непонимания сроков своего выздоровления, что просто не хочу никого лишний раз настраивать на какой-то однозначный оптимистичный прогноз, а потом разочаровывать. Поэтому давай я скажу так: я вернусь как только, так сразу», — приводит слова Клюки пресс-служба клуба.

Напомним, 17 февраля из-за травмы расположение «Зенита» покинул либеро Женя Гребенников. Он проходит лечение во Франции.

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