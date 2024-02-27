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Чемпионат России по волейболу среди женщин: расписание матчей 23-го тура

В пятницу, 1 марта, стартует 23-й тур предварительного этапа женской Суперлиги, который продлится до 3 марта.

Пятница, 1 марта:

18:00 «Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Москва).

19:00 «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

Суббота, 2 марта:

15:00 «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив» (Калининградская область).

17:00 «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-Метар» (Челябинск).

17:00 «Заречье-Одинцово» (Московская область) — «Уралочка-НМТК» (Свердловская область).

18:00 «Атом-Курск» (Курская область) — «Спарта» (Нижний Новгород).

Воскресенье, 3 марта:

17:00 «Динамо Кр» (Краснодар) — «Протон» (Саратов).

Время в расписании матчей указано московское.

Напомним, возглавляет турнирную таблицу московское «Динамо». До завершения предварительного этапа у женщин осталось сыграть три тура.