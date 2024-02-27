В итальянской Суперлиге определились все участники плей-офф

В итальянской Суперлиге прошли матчи 21-го тура. До окончания регулярного чемпионата командам осталось провести по одной игре. За тур до окончания предварительного этапа определились все участники плей-офф.

Борьбу за чемпионство в лиге продолжат «Трентино», «Перуджа», «Пьяченца», «Любе Чивитанова», «Верона», «Монца», «Милан» и «Модена».

Отметим, что «Трентино» досрочно выиграл регулярный чемпионат итальянской Суперлиги. Команда набрала 55 очков и гарантировала себе первое место за тур до окончания чемпионата. После 21 тура волейболисты «Трентино» одержали 19 побед и потерпели всего два поражения. На втором месте расположилась «Перуджа», которая набрала 50 очков. Ближайший преследователь «Трентино» одержал 16 побед в 21-м матче.