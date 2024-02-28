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«У команды был непростой период». Брянский — о планах на оставшиеся матчи до плей-офф

«У команды был непростой период». Брянский — о планах на оставшиеся матчи до плей-офф
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Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский ответил на вопрос, будут ли они использовать оставшиеся матчи предварительного турнира просто для подготовки к плей-офф, и заявил, что первостепенная задача — это вернуть в игру волейболистов, которые пропустили часть сезона.

«Можно ли использовать оставшиеся матчи в качестве подготовки к плей-офф? То, что у нас есть определённая подготовка к плей-офф — это однозначно, но у нашей команды был непростой период, когда игроки не были в составе, даже в заявке не были, поэтому сейчас задача всех вернуть в игру, в работу, поиграться с соперником», — сказал Брянский в послематчевом комментарии.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в рамках 26-го тура мужской Суперлиги по волейболу прошёл матч между «Динамо» из Москвы и уфимским «Уралом». Победу одержала московская команда, обыграв уфимцев со счётом 3:0 (25:21, 25:17, 25:22).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 26-й тур
28 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Урал
Уфа
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
Урал: Ушков, Ковачевич, Рыбаков, Мельников, Якутин, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Поталюк, Харитонов
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