«Новара» Акимовой и Марковой стала обладателем женского Кубка Вызова — 2023/2024

28 февраля состоялся финальный матч женского Кубка Вызова – 2023/2024. В решающей встрече итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Вита Акимова и Марина Маркова, одержал победу над французской командой «Нептун де Нант».

Матч завершился со счётом 3:1 (23:25, 25:16, 25:20, 25:19) в пользу «Новары». MVP встречи признана Вита Акимова, она набрала 25 очков, на счету Марковой 15 очков. В первой встрече победу также одержала итальянская команда со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:20). Тогда MVP матча стала Марина Маркова.

Клуб «Игор Горгондзола» выиграл все встречи этого турнира. Это первый трофей еврокубков для итальянской команды после победы в женской Лиге чемпионов в сезоне-2018/2019.