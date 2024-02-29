«Сумму не помню, но потратил на одежду и кроссовки». Бабкевич — о первых премиальных

22-летний белорусский диагональный волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Владислав Бабкевич рассказал, на что потратил свои первые премиальные.

«Когда заработал свои первые деньги? После молодёжного чемпионата Европы нам дали премиальные за победы. Честно говоря, сумму уже не помню, но потратил деньги на одежду и кроссовки. Что-то даже получилось родителям отдать», – сказал Бабкевич в интервью «БО-спорт».

Напомним, Владислав Бабкевич стал самым результативным игроком 21-го и 25-го туров мужской Суперлиги сезона-2023/2024. С 15 ноября 2023 года и до перехода в «Зенит» волейболист не выходил на площадку из-за травмы и сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге лучших бомбардиров сезона.