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Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 26-го тура

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 26-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 26-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, который завершился 28 февраля.

В символическую команду вошли доигровщики Александр Милицкий («Югра-Самотлор») и Павел Тетюхин («Белогорье»), блокирующие Илья Власов («Динамо») и Фаннур Каюмов («Динамо-ЛО»), диагональный Мохамед Аль Хачдади («Белогорье»), связующий Константин Абаев («Локомотив»), либеро Максим Максименко («Нефтяник»). MVP тура признан Михаил Лабинский из казанского «Зенита». Тренером символической команды назначен Александр Волков, возглавляющий «Белогорье».

После 26 туров мужской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболисты клуба «Зенит-Казань».

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