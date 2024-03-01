Россиянка Буркова пополнила состав французского клуба «Волеро Ле-Канне»

Российская 22-летняя связующая Виктория Буркова пополнила состав французского волейбольного клуба «Волеро Ле-Канне», где уже играют россиянки Анна Котикова, Виктория Руссу, Анастасия Ляшко и Елизавета Кочурина. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте.

В составе новой команды Буркова заменит корейскую волейболистку Ли Да-Енг, которая выбыла из соревновательной практики на неопределённый срок из-за травмы.

Свою профессиональную карьеру россиянка начала в структуре «Уралочки-НТМК», где выступала с 2018 по 2023 год. Вместе с командой она стала двукратным чемпионом молодёжной лиги, двукратной обладательницей Кубка молодёжной лиги, двукратным призёром чемпионата России лиги А. В январе 2024 года Буркова вошла в состав волейбольного клуба «Заречье-Одинцово», но уже в конце февраля перешла во французскую команду.