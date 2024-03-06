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Волейболисты «Факела» дали бой «Шахтёру» и вырвали победу в пятой партии

Волейболисты «Факела» дали бой «Шахтёру» и вырвали победу в пятой партии
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Сегодня, 6 марта, стартовал 28-й тур предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу. На площадке встретились волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя и солигорского «Шахтёра». Победу одержала команда «Факел» — 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:11).

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 28-й тур
06 марта 2024, среда. 17:00 МСК
Факел
Новый Уренгой
Окончен
3 : 2
Шахтёр
Солигорск
Факел: Дикарев, Ковальчук, Динейкин, Данани, Мельников, Андреев, Юцевич, Крот, Быстров, Капранов, Вышников, Морозов, Эннс, Пипуныров
Шахтёр: Авдоченко, Мехич, Комар, Родригес, Драпчинский, Лошаков, Сафонов, Марченко, Козицын, Егоров, Кураш, Заборовский, Масько, Богатко

На протяжении трёх партий шла упорная борьба, но в четвёртой команде из Нового Уренгоя удалось перевести счёт в свою пользу и продолжить борьбу, однако «Факел» не отдал инициативу и взял верх.

Отметим, что в прошлый раз команды встречались в 13-м туре Суперлиги, и тогда победу всухую одержала команда «Шахтёр». Сейчас «Факел» в турнирной таблице на седьмой строчке, а «Шахтёр» – на 10-й.

Напомним, командам остаётся играть ещё два тура предварительного этапа, после чего четвёрку сильнейших ждёт четвертьфинал, а команды с пятого по 12-е место встретятся в квалификационном раунде.

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