Волейболисты «Факела» дали бой «Шахтёру» и вырвали победу в пятой партии

Сегодня, 6 марта, стартовал 28-й тур предварительного этапа мужской Суперлиги по волейболу. На площадке встретились волейболисты «Факела» из Нового Уренгоя и солигорского «Шахтёра». Победу одержала команда «Факел» — 3:2 (22:25, 25:23, 25:22, 19:25, 15:11).

На протяжении трёх партий шла упорная борьба, но в четвёртой команде из Нового Уренгоя удалось перевести счёт в свою пользу и продолжить борьбу, однако «Факел» не отдал инициативу и взял верх.

Отметим, что в прошлый раз команды встречались в 13-м туре Суперлиги, и тогда победу всухую одержала команда «Шахтёр». Сейчас «Факел» в турнирной таблице на седьмой строчке, а «Шахтёр» – на 10-й.

Напомним, командам остаётся играть ещё два тура предварительного этапа, после чего четвёрку сильнейших ждёт четвертьфинал, а команды с пятого по 12-е место встретятся в квалификационном раунде.