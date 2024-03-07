Россиянка Маркова получила травму в пятом матче за итальянскую «Новару»

Российская доигровщица Марина Маркова, перешедшая в итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара) в середине февраля 2024 года, получила травму в матче с «Чонельяно».

В одном из розыгрышей Маркова упала, после чего не могла наступить на повреждённую ногу. Спортсменку под руку увели с площадки. Клуб и сама россиянка пока не прокомментировали эпизод. Диагноз Марковой и сроки восстановления неизвестны.

По итогам встречи «Новара» уступила «Чонельяно» со счётом 0:3 (14:25, 25:27, 17:25). Это первое поражение команды после победы в финале Кубка Вызова.

Напомним, Марина Маркова будет представлять итальянскую команду только до конца сезона-2023/2024. После завершения контракта в Италии Маркова вернётся в Турцию.