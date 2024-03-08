Соколов — о матче с «Газпромом-Югрой»: с такой игрой нам будет непросто с любым соперником

Волейболист московского «Динамо» Цветан Соколов прокомментировал победу над «Газпромом-Югрой» в рамках 28-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

«Мы выиграли, но выиграли при не самой хорошей игре. На это нужно обратить внимание прямо сейчас, когда мы ещё не закончили регулярный чемпионат. В матчах на вылет с такой игрой будет непросто с любым соперником. Да, мы сейчас находимся под нагрузкой в преддверии плей-офф, но это не оправдание. Нужно делать выводы и играть лучше», — приводит слова Соколова пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, игра 28-го тура мужской Суперлиги завершилась победой «Динамо» в пяти сетах со счётом 3:2 (25:22, 18:25, 25:17, 21:25, 15:4).