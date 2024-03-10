«Факел» и «Динамо-Татарстан» стали победителями финала Кубка России по волейболу на снегу

В Красноярске завершился финал Кубка России по волейболу на снегу. Среди мужчин победителем второй год подряд стал первый состав «Факела» (Руслан Быканов, Александр Крамаренко, Максим Худяков и Тарас Мыськив). Серебро завоевал второй состав «Факела», бронза у петербуржского «Зенита».

Среди женщин победу в финале одержала казанская команда «Динамо-Татарстан» (Ксения Райзер, Анастасия Павлова, Елизавета Луконина, Екатерина Храмцова). Второе место занял калининградский «Локомотив», бронза у подмосковной команды «Заречье-1».

Победители финала Кубка России по волейболу на снегу («Факел-1» и «Динамо-Татарстан») получили призовые в сумме 750 тысяч рублей на команду, серебряные призёры («Факел-2» и «Локомотив») получили по 450 тысяч рублей, бронзовые призёры («Зенит» и «Заречье-1») завоевали по 350 тысяч рублей.