«Все друг друга что-то выигрывают». Роман Мурашко рассказал о конкуренции в сезоне

Диагональный красноярского «Енисея» Роман Мурашко после поражения команды в матче 28-го тура мужской Суперлиги с новосибирским «Локомотивом» со счётом 1:3 (19:25, 25:20, 22:25, 19:25) оценил конкуренцию в текущем сезоне, а также высказался о карьере в системе железнодорожников.

«Очень приятно играть на этой арене и по старым воспоминаниям, и по тому, сколько человек приходит на эти матчи. Кричат, поддерживают, даже нам приятно играть при такой атмосфере.

Очень конкурентный чемпионат, сезон в этом году получается. Все друг друга что-то выигрывают… Очень непредсказуемо, но зато интересно, для болельщиков особенно», – сказал Мурашко в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, Мурашко провёл пять лет в системе «Локомотива». В составе молодёжной команды он четыре раза становился победителем Молодёжной лиги, а также обладателем индивидуальных наград – MVP турнира и лучшим диагональным.