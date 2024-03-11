Тренер ЖВК «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич возглавил символическую сборную тура

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) объявила символическую сборную 24-го тура женской Суперлиги.
В список лучших игроков тура вошли:
MVP –Елена Пьетрини («Динамо-Ак Барс», Казань);
Диагональная - Эбрар Каракурт («Локомотив», Калининград);
Блокирующие — Таисия Коновалова («Динамо-Метар»), Ирина Королёва («Ленинградка»);
Доигровщицы — Ксения Смирнова («Уралочка-НТМК», Екатеринбург), Светлана Гатина («Протон», Липецк);
Связующая — Мария Смеленко («Протон», Липецк);
Либеро — Тамара Зайцева («Динамо-Метар»);
Тренер тура — Зоран Терзич («Динамо-Ак Барс», Казань).
После 24 туров турнирную таблицу Суперлиги возглавляет московское «Динамо». В активе команды 64 очка. На втором месте — «Динамо-Ак Барс» (Казань) с 57 очками. Тройку сильнейших замыкает «Ленинградка» (55).