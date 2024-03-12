«Белогорье» одержало победу над «Уралом» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 12 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги, в котором встретились уфимский «Урал» и «Белогорье». Встреча проходила в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

«Белогорье» занимает третье место в турнирной таблице. Команда из Белгорода набрала 65 очков после 29 матчей. Она одержала 22-ю победу в сезоне. Для «Урала» сегодняшнее поражение стало 20-м в чемпионате. Команда из Уфы расположилась на 13-м месте в таблице.

Напомним, сегодня состоится ещё один матч мужской Суперлиги, в котором «Нова» на своей площадке примет солигорский «Шахтёр». Лидером предварительного этапа Суперлиги является казанский «Зенит». За 28 туров подопечные Алексея Вербова набрали 72 очка.