«Он не ел, был сильно обезвожен и слаб». Игрок «Заксы» Качмарек столкнулся с депрессией

Диагональный «Заксы» и сборной Польши Лукаш Качмарек приостановил выступления за команду из-за депрессии и проблем с ментальным здоровьем.

«Лукаш борется с депрессией. В какой-то момент он упёрся в стену и не мог тренироваться с командой. Поэтому мы были вынуждены обратиться за помощью к специалистам. Лукаш чувствовал себя очень плохо. Его госпитализировали. У него были проблемы со сном, он не ел, был сильно обезвожен и слаб, поэтому не мог участвовать в тренировках. После нескольких консультаций психиатр решил, что он может вернуться к тренировкам», – сказал агент игрока в интервью Przegląd Sportowy.

Отметим, что 29-летний Качмарек является чемпионом Европы и победителем Лиги наций в составе сборной Польши. С «Заксой» он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов.