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Главный тренер Бекша рассказал, чем ВК «Шахтёр» отличается от соперников

Главный тренер Бекша рассказал, чем ВК «Шахтёр» отличается от соперников
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Главный тренер волейбольного клуба «Шахтёр» из Солигорска Виктор Бекша рассказал, чем отличается их команда от остальных в мужской PARI Суперлиге.

«Мы и правда отличаемся. Вы варитесь в своём соку, мы варились в своём. У нас много невысоких игроков, нет таких атлетичных ребят, как в большинстве команд Суперлиги, поэтому мы вынуждены брать чем-то другим. Другое – это скорость, меньшее количество ошибок, хорошая игра в защите, подстраховка нападающих. И если у нас нет или почти нет игроков, которые могут сниматься поверх блока, нужно как-то выкручиваться», — приводит слова Бекши пресс-служба Всероссийский федерации волейбола.

Напомним, «Шахтёр» занимает восьмое место турнирной таблицы и по окончании предварительного этапа Суперлиги сможет сыграть в квалификационном раунде.

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