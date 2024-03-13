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«Тяжело, болезненно». Главный тренер «Урала» — о поражении в матче с «Белогорьем»

«Тяжело, болезненно». Главный тренер «Урала» — о поражении в матче с «Белогорьем»
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Волейбольный клуб «Урал» из Уфы после поражения в матче с «Белогорьем» со счётом 1:3 (22:25, 25:18, 17:25, 24:26) в рамках 29-го тура мужской Суперлиги потерял шансы на выход в плей-офф. Главный тренер команды Игорь Шулепов объяснил, почему «Уралу» не удалось победить.

«Тяжёлая игра. Начали очень сумбурно. Разбирали игру соперника, знали про серьёзные подачи, за счёт которых они набирают очки. Долго втягивались, но смогли переломить ход игры. В концовке четвёртой партии не хватило реализации своего съёма. Тяжело, болезненно, но пока так. Будем настраиваться. Деваться нам некуда», – приводит слова Шулепова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» в этой встрече одержало 14-ю победу подряд и напрямую отправляется в 1/4 финала Суперлиги. «Урал» сыграет с «Нефтяником», АСК и «Югрой-Самотлор» в плей-ауте.

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