Россиянки массово покидают французский волейбольный клуб «Волеро Ле-Канне»

Российские волейболистки Анна Котикова, Виктория Руссу, Анастасия Ляшко и Елизавета Кочурина, выступающие за французский «Волеро Ле-Канне», покинут клуб по окончании сезона-2023/2024. Об этом сообщает итальянский спортивный портал volleynews.it.

После двух лет в составе «Ле-Канне» Анна Котикова перейдёт в итальянский «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где уже играет бывшая россиянка Екатерина Антропова. Анастасия Ляшко провела во Франции один сезон и продолжит карьеру в итальянском «Кьери'76». Виктория Руссу и Елизавета Кочурина вернутся в российскую Суперлигу. Виктория после года в составе «Ле-Канне» продолжит карьеру в челябинском «Динамо-Метар», а Елизавета после двух лет во французском клубе перейдёт в подмосковное «Заречье-Одинцово».

В составе «Волеро Ле-Канне» также играют россиянки Алина Попова и Виктория Буркова. Пока неизвестно, продолжат ли спортсменки карьеру во французской команде в следующем сезоне.