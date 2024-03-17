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«Сейчас меня устраивает всё в России». Ксения Парубец – о желании поиграть за границей

«Сейчас меня устраивает всё в России». Ксения Парубец – о желании поиграть за границей
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Игрок сборной России и капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец рассказала, не возникало ли у неё желание уехать за рубеж.

– Раньше была постоянная смена декораций. Матчи в России, игры против сильнейших иностранных сборных, а сейчас только поединки и турниры внутри страны. Не возникало желания уехать за рубеж?

– Было желание поехать поиграть за границу, но сейчас меня устраивает всё в России.

– Следишь за выступлениями российских волейболисток за границей?

– В чемпионатах не слежу. Сейчас идёт Лига чемпионов, пару игр смотрела. «Экзачибаши» играл с итальянским клубом. «Фенер» с немецким «Альянсом». Как раз получилось посмотреть первые игры до нашего выезда Краснодар-Красноярск. Ответные матчи не видела, но счёт всё равно знаю, — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

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