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Новосибирский «Локомотив» оштрафован на 200 тыс. рублей

Новосибирский «Локомотив» оштрафован на 200 тыс. рублей
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска оштрафован на 200 тыс. рублей. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) на основании рапорта инспектора матча «Локомотив» — «Нефтяник» оштрафовала новосибирский клуб на 200 тыс. рублей за нарушение регламента. Об этом сообщил «БО Спорт».

Клуб нарушил пункт 1.16, согласно которому в технической заявке на игру должно быть не менее девяти игроков из именной заявки на сезон, в котором выделяются 14 основных игроков.

Напомним, что «Локомотив» прислал резервный состав на матч заключительного тура с «Нефтяником». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Локомотива». В воскресенье, 17 марта, завершился предварительный этап мужской Суперлиги. По итогам 30 туров первое место в регулярном чемпионате занял МВК «Зенит-Казань». Новосибирский «Локомотив» завершил предварительный этап на втором месте.

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