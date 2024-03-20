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«Фенербахче» третий сезон подряд уступает в полуфинале Лиги чемпионов в «золотом сете»

Сегодня, 19 марта, завершился ответный матч полуфинальной стадии женской Лиги чемпионов. Турецкий «Фенербахче», за который выступают россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова, обыграли итальянский «Веро Воллей». Матч проходил в Турции и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (25:15, 26:28, 25:22, 25:23). Для определения победителя противостояния команды сыграли «золотой сет», победу в котором одержали волейболистки «Веро Воллей».

Турецкая команда третий сезон подряд упускает путёвку в финал в «золотом сете».

2021/2022

«Вакыфбанк» — «Фенербахче» — 3:1, 0:3.

«Золотой» сет — 15:11.

2022/2023

«Вакыфбанк» — «Фенербахче» — 0:3, 3:0.

«Золотой» сет — 15:12.

2023/2024

«Веро Воллей» — «Фенербахче» — 3:0, 1:3.

«Золотой» сет — 15:11.

В финале женской Лиги чемпионов итальянская команда встретится с победителем в паре «Экзачибаши» — «Имоко Конельяно».