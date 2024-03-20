Польский клуб «Ресовия» впервые в истории завоевал Кубок ЕКВ

Польский мужской волейбольный клуб «Ресовия» завоевал Кубок Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ), который является вторым по значимости турниром после Лиги чемпионов. Это первый трофей команды в еврокубках.

В финале «Ресовия» дважды встретилась с немецким «Лунебургом». Первый матч состоялся в Германии 12 марта и завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:17, 25:21). Вторая встреча прошла 19 марта на домашней площадке польского клуба и закончилась победой хозяев с тем же счётом – 3:0 (27:25, 25:18, 25:22).

Напомним, «Ресовия» уже была серебряным призёром Кубка ЕКВ в сезоне-2011/2012. Тогда победу в финале одержало московское «Динамо». В сезоне-2014/2015 польский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, где вновь проиграл российской команде – казанскому «Зениту».