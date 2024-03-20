Павел Тетюхин рассказал, что поможет «Белогорью» в плей-офф

Капитан волейбольного клуба «Белогорье» Павел Тетюхин назвал сильные стороны своей команды, которые могут помочь ей в плей-офф.

«Мне трудно выделить какой-то конкретный элемент. Бывают игры, когда мы отлично принимаем. Иногда начинаем чудить в приёме, но выручают подача и блок. Сильной стороной «Белогорья» в двух предыдущих сезонах определённо был Мохамед Аль Хачдади. Слава богу, мы научились помогать ему в нужные моменты.

В регулярном чемпионате мы выиграли много тяжёлых матчей, много пятых партий. Это нас закалило и ещё больше объединило. Сейчас у нас есть сплочённость и характер, что не может не радовать. Это должно нам помочь в плей-офф», – приводит слова Тетюхина «БО Спорт».

Напомним, «Белогорье» одержало 15 побед подряд перед началом плей-офф и заняло третье место по итогам предварительного этапа мужской Суперлиги.