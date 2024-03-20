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Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли «Минчанку»

Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли «Минчанку»
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Команда «Динамо-Метар» из Челябинска обыграла «Минчанку» из Минска со счётом 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23). Матч прошёл в рамках 26-го заключительного тура предварительного этапа женской Суперлиги.

Пари Суперлига - предварительный этап (ж) . 26-й тур
20 марта 2024, среда. 16:00 МСК
Динамо-Метар
Челябинск
Окончен
3 : 1
Минчанка
Минск
Динамо-Метар: Коновалова, Самойлова, Багрянцева, Яргычова, Азанова, Сорокина, Форналева, Бирюкова, Васильева, Зайцева, Дементьева, Мамедова
Минчанка: Лаврушко, Столяр, Турчина, Суховерхова, Владыко, Шагун, Багаева, Зарубо, Вакулко, Лопато, Голодухина, Акташ, Бурак

Отметим, что сейчас команда из Челябинска занимает шестое место в таблице и по завершении предварительного этапа сыграет в четвертьфинале. «Минчанка» на 13-й строчке турнирной таблицы и в медальный зачёт попасть не сможет. Команду ждут игры в борьбе за 9-14-е место.

Напомним, недавно завершился 30-й заключительный тур мужской Суперлиги. Там волейболисты, попавшие в топ-4 турнирной таблицы, сразу смогут сыграть в плей-офф, а те, кто занял 8-12-е место, поборются в квалификационном раунде. Первые матчи квалификации пройдут уже 21 марта.

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