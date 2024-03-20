Волейболистки «Динамо-Метар» обыграли «Минчанку»

Команда «Динамо-Метар» из Челябинска обыграла «Минчанку» из Минска со счётом 3:1 (25:14, 22:25, 27:25, 25:23). Матч прошёл в рамках 26-го заключительного тура предварительного этапа женской Суперлиги.

Отметим, что сейчас команда из Челябинска занимает шестое место в таблице и по завершении предварительного этапа сыграет в четвертьфинале. «Минчанка» на 13-й строчке турнирной таблицы и в медальный зачёт попасть не сможет. Команду ждут игры в борьбе за 9-14-е место.

Напомним, недавно завершился 30-й заключительный тур мужской Суперлиги. Там волейболисты, попавшие в топ-4 турнирной таблицы, сразу смогут сыграть в плей-офф, а те, кто занял 8-12-е место, поборются в квалификационном раунде. Первые матчи квалификации пройдут уже 21 марта.