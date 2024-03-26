Тренер женской сборной России Терзич назвал самых талантливых волейболисток сборной

Тренер женской сборной России и казанского «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич назвал самых талантливых волейболисток сборной.

«Задача омоложения сборной решилась сама собой. Сейчас у сборной России такой выбор талантливых волейболисток, что имена можно перечислять очень долго: Федоровцева, Воронкова, Парубец, Кадочкина, Капустина, Пипунырова, Гатина… Должно быть, я кого-то забыл. Я не знаю с чем связано большое количество талантливых волейболисток в нынешней сборной, но такое случается. В одном поколении 4-5 талантливых игроков, в следующем их нет совсем, а потом их снова много. Было бы здорово, если бы каждый год появлялось минимум два новых таланта», — сказал Терзич в интервью «Mozzart sport».

Напомним, российские и белорусские волейболистки отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых атлеты из России и Беларуси смогут вернуться на турниры, однако спортсмены из командных видов не могут вернуться на международную арену.