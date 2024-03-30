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«Динамо» из Москвы обыграло «Уралочку-НТМК» во втором матче серии и вышло в 1/2 финала ЧР

Женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы обыграл «Уралочку-НТМК» во втором матче серии четвертьфинала плей-офф чемпионата России и вышел в полуфинал чемпионата России. Общий счёт серии — 2-0.

Сегодня, 30 марта, состоялся второй матч серии, который завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (23:25, 25:18, 26:24, 15:25, 15:5).

Отметим, что в первом матче 1/4 финала чемпионата России «Динамо» на стадионе в Екатеринбурге обыграло соперников так же в пяти партиях — 3:2 (21:25, 24:26, 27:25, 25:19, 15:11).

Напомним, согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии проходят до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.

Ранее в полуфинал уже вышел волейбольный клуб «Ленинградка» из Санкт-Петербурга.