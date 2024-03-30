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«Динамо» в трёх сетах победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала мужской Суперлиги

«Динамо» в трёх сетах победило «Зенит» в первом матче 1/4 финала мужской Суперлиги
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Сегодня, 30 марта, состоялся первый матч 1/4 финала мужской Суперлиги, в котором встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Динамо» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (32:30, 25:20, 25:20).

Пари Суперлига - плей-офф (м) . 1/4 финала. 1-й матч
30 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Динамо М: Власов, Панков, Шкулявичус, Зудин, Баранов, Падо, Богдан, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Сёмышев, Соколов, Керминен
Зенит СПб: Бабкевич, Рацэ, Ковалев, Кобзарь, Тихонов, Сафонов, Гребенников, Яковлев, Кривитченко, Воронков, Титич, Космин, Железняков, Сивожелез

Второй матч четвертьфинальной серии Суперлиги пройдёт в среду, 3 апреля, на стадионе «Академия волейбола» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Согласно регламенту чемпионата России четвертьфинальные серии проходят до двух побед, а полуфинальные и финальная – до трёх.

Ранее волейбольный клуб «Факел» обыграл новосибирский «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала чемпионата России со счётом 3:1 (22:25, 25:18, 25:23, 25:22).

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