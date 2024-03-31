«Мы вынудили «Протон» ошибаться». Татьяна Толок – о реванше «Локомотива»

Доигровщица калининградского «Локомотива» Татьяна Толок после победы над саратовским «Протоном» со счётом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21) в рамках 1/4 финала чемпионата России объяснила, почему команде удалось взять реванш над соперником после проигрыша в первом матче.

«Я думаю, что это мы вынудили «Протон» ошибаться (улыбается). Мы, когда играем, не так сильно смотрим на их ошибки, мы больше смотрим на свою игру, сконцентрированы на своей игре. «Протон» в первом матче, правда, выдал просто великолепную игру: на приёме переиграли нас очень хорошо, на подаче. Поэтому, когда мы выходили на этот матч, у нас была задача их отодвинуть от сетки, подавать хорошую подачу и справиться уже со своим приёмом.

Было ли некомфортно, когда весь зал болеет против нашей команды? На самом деле, когда ты на площадке, ты абстрагируешься, и ты почти этого не слышишь. Были моменты, когда кто-то из девочек шёл на подачу, в какой-то момент ты вслушиваешься в этот шум и понимаешь, насколько он громкий, то есть как будто вот так рядом сидит человек и орёт тебе в ухо, в сетку. А когда ты играешь в моменте, ты вообще об этом не думаешь, не слышишь. Думаю, со всеми спортсменами так.

Я смотрела статистику, по ней мы переиграли их почти во всех моментах. Я считаю, что самое главное с чем мы сегодня справились – это подача, то есть основное – надо было их отодвинуть и убрать их ту самую быструю игру. И приём, то есть мы дали хороший приём и могли реализовать своё там.

Приглашаю болельщиков на игру, на третий матч. Мы будем очень рады вас видеть, ждём от вас вашей поддержки, ваших эмоций, вашей отдачи! Увидимся 2 апреля! Только «Локо» – только победа!», – рассказала Татьяна Толок и пригласила болельщиков на следующий матч.