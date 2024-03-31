«Команда была голодной до игры». Либеро «Динамо» Керминен — о победе над «Зенитом»

Либеро волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Лаури Керминен прокомментировал итоговый результат первого четвертьфинального матча мужской Суперлиги, в котором его команда встречалась с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0 (32:30, 25:20, 25:20).

«Мы сделали результат, выиграв 3:0. Мы ровно провели всю встречу, были сконцентрированы и избежали перепадов, которые происходили во время матчей в последние два месяца. Мы играли вместе, бились друг за друга. Команда была голодной до игры, мы счастливы, что одержали победу и готовимся ко второму матчу», — приводит слова Керминена пресс-служба «Динамо».

Второй матч четвертьфинальной серии Суперлиги пройдёт в среду, 3 апреля, на стадионе «Академия волейбола» в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.